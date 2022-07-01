Офис Зеленского представил свое видение будущих соглашений по безопасности Украины

«Когда практика подтвердит действенность гарантий для Украины, они могут быть распространены на другие страны. Идея президента Владимира Зеленского состоит в том, чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали основой новой мировой системы безопасности. Формат U24 (United 24) — своеобразная служба спасения для стран. Клуб ответственных государств, которые в течение 24 часов оказывают конкретную помощь — военно-техническую, экономическую, политическую, гуманитарную», — заявил он.