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Офис Зеленского назвал критической ситуацию с энергетикой по всей Украине

Офис Зеленского назвал критической ситуацию с энергетикой по всей Украине
pxhere.com

Ситуация в энергетической сфере Украины сейчас критическая, проблемы наблюдаются во всех областях страны. Об этом со ссылкой на замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко сообщает издание «Страна».

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого», — констатировал он.

Повреждения критически важных зданий энергетической инфраструктуры в последние дни на Украине фиксируются регулярно. Киев был вынужден не только остановить продажу электроэнергии, но и сообщил о веерных отключениях света, в ряде регионов электричества совсем нет.

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