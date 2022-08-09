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Офис президента Украины: Зеленский посетит саммит G20, если на нем будет Путин

Офис президента Украины: Зеленский посетит саммит G20, если на нем будет Путин
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал возможность главы украинского государства Владимира Зеленского посетить саммит «Большой двадцатки».

По его словам, Зеленский посетит саммит G20, если на нем будет присутствовать его российский коллега Владимир Путин. Об этом Подоляк рассказал в ходе общения с британским изданием BBC.

Ранее сообщалось, что несмотря на единодушное стремление стран «Большой семерки» изолировать официальную Москву, почти половина участников G20 отказываются преследовать такую цель. Об этом заявили аналитики Bloomberg.

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