Офис Гутерреша заявил о планах генсека ООН посетить Украину 28 апреля

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в конце апреля встретится с представителями украинских властей. Его поездка в Киев запланирована на 28 апреля, о чем сообщили в офисе генсека.
Гутерреш проведет рабочую встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, после чего генсека примет президент страны Владимир Зеленский. Кроме того, он планирует обсудить с сотрудниками ООН, находящимися на украинской территории, расширение гуманитарной помощи населению страны.
«Генеральный секретарь на следующей неделе посетит Украину. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля», — говорится в сообщении.
За два дня до поездки на Украину генсек ООН посетит Москву. Во время российского визита Гутерреш встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и будет принят президентом страны Владимиром Путиным.