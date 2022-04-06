Офис Гутерреша назвал опасным прецедентом лишение России членства в СПЧ ООН

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Вопрос о нахождении
России в Совете по правам человека (СПЧ) должен решаться другими членами
организации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Лишение российской
стороны права голоса в СПЧ может создать опасный прецендент, считают в офисе
генсека ООН Антониу Гутерреша. По словам Дюжаррика, это является
неизменной позицией генсека, однако последнее слово останется за
странами-членами СПЧ.
«Что касается
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН завтра, то этот вопрос решать
государствам-членам. Позиция генерального секретаря ООН остается
неизменной», — заключил он.
Генассамблея ООН 7
апреля рассмотрит возможность исключения России из СПЧ. Голосование по этому
вопросу пройдет в четверг или пятницу, в зависимости от продолжительности
дебатов.