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    Офис Гутерреша назвал опасным прецедентом лишение России членства в СПЧ ООН

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Global Look Press/Lev Radin

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    Global Look Press/Lev Radin

    Вопрос о нахождении
    России в Совете по правам человека (СПЧ) должен решаться другими членами
    организации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    Лишение российской
    стороны права голоса в СПЧ может создать опасный прецендент, считают в офисе
    генсека ООН Антониу Гутерреша. По словам Дюжаррика, это является
    неизменной позицией генсека, однако последнее слово останется за
    странами-членами СПЧ.

    «Что касается
    резолюции Генеральной Ассамблеи ООН завтра, то этот вопрос решать
    государствам-членам. Позиция генерального секретаря ООН остается
    неизменной», — заключил он.

    Генассамблея ООН 7
    апреля рассмотрит возможность исключения России из СПЧ. Голосование по этому
    вопросу пройдет в четверг или пятницу, в зависимости от продолжительности
    дебатов.

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