Офис Гутерреша назвал опасным прецедентом лишение России членства в СПЧ ООН

Лишение российской

стороны права голоса в СПЧ может создать опасный прецендент, считают в офисе

генсека ООН Антониу Гутерреша. По словам Дюжаррика, это является

неизменной позицией генсека, однако последнее слово останется за

странами-членами СПЧ.