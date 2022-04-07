    В тренде

    Офис генсека ООН: убийства российских военнопленных на Украине необходимо расследовать

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress/Alex Chan Tsz Yuk

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...

    globallookpress/Alex Chan Tsz Yuk

    Все сообщения касательно нарушений прав человека на Украине
    необходимо подробно изучить. Такое заявление сделал официальный
    представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан
    Дюжаррик.

    Речь идет об опубликованной в Сети видеозаписи, на которой
    украинские военные совершают расправу над российскими военнослужащими, взятыми
    в плен. По словам Дюжаррика, все факты убийства отечественных солдат будут тщательно расследованы, передает РИА
    Новости    .

    Ранее РФ призвала ООН, ОБСЕ, МККК, Правительства Германии,
    Турции и Франции потребовать от Украины предоставить МККК доступ к российским
    пленным. Как сообщили в Министерстве обороны страны, ВСУ применяют к солдатам
    пытки в духе карателей времен Великой Отечественной войны.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »