Офис генсека ООН: убийства российских военнопленных на Украине необходимо расследовать

Речь идет об опубликованной в Сети видеозаписи, на которой

украинские военные совершают расправу над российскими военнослужащими, взятыми

в плен. По словам Дюжаррика, все факты убийства отечественных солдат будут тщательно расследованы, передает РИА

Новости.