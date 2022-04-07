Офис генсека ООН: убийства российских военнопленных на Украине необходимо расследовать

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Все сообщения касательно нарушений прав человека на Украине
необходимо подробно изучить. Такое заявление сделал официальный
представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан
Дюжаррик.
Речь идет об опубликованной в Сети видеозаписи, на которой
украинские военные совершают расправу над российскими военнослужащими, взятыми
в плен. По словам Дюжаррика, все факты убийства отечественных солдат будут тщательно расследованы, передает РИА
Новости.
Ранее РФ призвала ООН, ОБСЕ, МККК, Правительства Германии,
Турции и Франции потребовать от Украины предоставить МККК доступ к российским
пленным. Как сообщили в Министерстве обороны страны, ВСУ применяют к солдатам
пытки в духе карателей времен Великой Отечественной войны.
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