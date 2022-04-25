Официально: Гран-при по фигурному катанию 2022/2023 не состоится в России

Главная причина — ситуация на территории Украины. Кроме этого, представители России и Белоруссии не смогут принять участие в ближайшем конгрессе ISU, сообщает официальный сайт организации. ISU также запретила России и Белоруссии претендовать на проведение континентальных и мировых турниров.