    В тренде

    Официально: Гран-при по фигурному катанию 2022/2023 не состоится в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Официально: Гран-при по фигурному катанию 2022/2023 не состоится в России

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
     globallookpress/Dmitry Golubovich

    Международная федерация конькобежного спорта (ISU) заявила, что серия Гран-при по фигурному катанию будущего сезона не сможет пройти в России. 

    Главная причина — ситуация на территории Украины. Кроме этого, представители России и Белоруссии не смогут принять участие в ближайшем конгрессе ISU, сообщает официальный сайт организации. ISU также запретила России и Белоруссии претендовать на проведение континентальных и мировых турниров. 

    Ранее стало известно, что фигуристка Камила Валиева планирует продолжить выступать на соревнованиях. После завершения 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине в СМИ появились слухи о том, что 15-летняя спортсменка может завершить карьеру. 

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »