Официально: Гран-при по фигурному катанию 2022/2023 не состоится в России

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Международная федерация конькобежного спорта (ISU) заявила, что серия Гран-при по фигурному катанию будущего сезона не сможет пройти в России.
Главная причина — ситуация на территории Украины. Кроме этого, представители России и Белоруссии не смогут принять участие в ближайшем конгрессе ISU, сообщает официальный сайт организации. ISU также запретила России и Белоруссии претендовать на проведение континентальных и мировых турниров.
Ранее стало известно, что фигуристка Камила Валиева планирует продолжить выступать на соревнованиях. После завершения 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине в СМИ появились слухи о том, что 15-летняя спортсменка может завершить карьеру.
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