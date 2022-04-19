Официально: Condé Nast расторг договор с Россией и запретил выпускать Vogue, GQ, Tatler

Ирина Шейк на обложке российского Vogue

Российский офис Condé Nast больше не сможет использовать бренды Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour — договор о франшизе был расторгнут. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Президент и генеральный директор российского Condé Nast Анита Гиговская объявила о вынужденной оптимизации бизнеса.

Невозможность публиковаться под брендами Condé Nast драматически повлияла на наш бизнес, и нам теперь придется свернуть большую часть операционной деятельности и значительно снизить численность персонала. Хотя мы надеемся, что сможем вести бизнес в какой-то момент в будущем,

— цитирует ее ТАСС.

Новость уже прокомментировали в телеграм-канале “Антиглянец”, пояснив, что может стоять за этим решением:

После оптимизации вроде как останется небольшая команда, но чем она будет заниматься, пока не очень понятно. Может, как Индеп (холдинг Independent Media. — Прим. ред.), спасут один-два журнала и адаптируют под русские названия.

Ранее выпуск журналов Condé Nast в России был приостановлен из-за военной спецоперации на Украине. В сети на днях также дискутировали о будущем глянца в России.