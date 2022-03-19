Офицер из США Иствуд выразил восхищение российской артиллерией

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На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Мощь и точность российской артиллерии, которая позволяет не
тратить много снарядов и уничтожить цель за один или несколько выстрелов,
восхитила американского офицера Брента Иствуда. Об этом он написал в издании 19Fortyfive.

Российский «Краснополь» качественно превосходит свой
американский аналог M712 Copperhead. Преимущества касаются дальности, массы,
поражаемости целей и простоты обращения.

«Управляемый 152-миллиметровый снаряд “Краснополь”
— один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых
гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения
центров управления, бункеров и мостов противника», — написал офицер.

Российские войска имеют на вооружении мощнейшие
средства, которые могут нейтрализовать систему противовоздушной обороны ВСУ,
хоть сейчас она уже и так подавлена. Кроме того, ракеты на вооружении ВС РФ
действуют за пределами возможностей украинских РЛС. Об этом ранее рассказал военный
эксперт Константин Сивков.

 
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