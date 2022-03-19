Офицер из США Иствуд выразил восхищение российской артиллерией

Российские войска имеют на вооружении мощнейшие

средства, которые могут нейтрализовать систему противовоздушной обороны ВСУ,

хоть сейчас она уже и так подавлена. Кроме того, ракеты на вооружении ВС РФ

действуют за пределами возможностей украинских РЛС. Об этом ранее рассказал военный

эксперт Константин Сивков.