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Мощь и точность российской артиллерии, которая позволяет не
тратить много снарядов и уничтожить цель за один или несколько выстрелов,
восхитила американского офицера Брента Иствуда. Об этом он написал в издании 19Fortyfive.
Российский «Краснополь» качественно превосходит свой
американский аналог M712 Copperhead. Преимущества касаются дальности, массы,
поражаемости целей и простоты обращения.
«Управляемый 152-миллиметровый снаряд “Краснополь”
— один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых
гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения
центров управления, бункеров и мостов противника», — написал офицер.
Российские войска имеют на вооружении мощнейшие
средства, которые могут нейтрализовать систему противовоздушной обороны ВСУ,
хоть сейчас она уже и так подавлена. Кроме того, ракеты на вооружении ВС РФ
действуют за пределами возможностей украинских РЛС. Об этом ранее рассказал военный
эксперт Константин Сивков.