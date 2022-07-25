Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку Джорджию Солери на презентации книги в Риме

Дамиано Давид и Джорджия Солери

Солист группы Maneskin Дамиано Давид и его возлюбленная Джорджия Солери попали в объективы папарацци в Риме. Пара посетила презентацию книги Солери — девушка выпустила сборник своих стихов.

Для презентации Джорджия выбрала ярко-розовое платье в пол с рукавами-фонариками. Дамиано появился в белой футболке и темных брюках.



Джорджия Солери и Дамиано Давид



Дамиано Давид и Джорджия Солери встречаются уже около пяти лет. 26-летняя Солери — известная итальянская модель и блогер. Девушка часто снимается в рекламных проектах и принимает участие в фотосессиях для глянца.

Пара долгое время скрывала отношения: только в прошлом году музыкант подтвердил свой роман в интервью Vanity Fair. Ранее он также опубликовал фотографии с возлюбленной в сторис в инстаграме* и подписал их:

Спустя четыре года уже можно рассказать, правда?

После победы Maneskin на конкурсе “Евровидение” Солери одной из первых поздравила музыкантов в инстаграме*, заявив, что гордится ими и ждет их возвращения домой.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией