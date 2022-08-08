Off-duty: Рианна и A$AP Rocky на прогулке в Нью-Йорке

Рианна и A$AP Rocky

Певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky попали в объективы папарацци во время вечерней прогулки по Нью-Йорку. Для прогулки Рианна, которая недавно стала мамой, выбрала джинсы свободного кроя и светлую рубашку с бахромой. Образ певицы дополнили золотые украшения.



Рианна и ASAP Rocky

Рэпер был в свободных джинсах, рубашке с принтом и темном жилете, а завершила образ разноцветная вязаная шапка.

После рождения сына пара стала реже попадать в объективы уличных фотографов. Они стараются держать личную жизнь в секрете, чтобы иметь возможность наслаждаться своей маленькой семьей, — рассказал инсайдер изданию Entertainment Tonight.

Когда они были только вдвоем, то выходили на улицу в любое время дня и ночи и общались с фанатами. Теперь, когда у них есть ребенок, они стали защищать свои личные границы.

Через два месяца после рождения ребенка Рианна снялась в фотосессии для рекламной кампании своего бренда Savage x Fenty. На фото певица позирует в топе с низким декольте.

Рианна и A$AP Rocky часто оказывались в центре внимания во время беременности звезды: они вместе выходили в свет в неординарных образах. Певица не стала выбирать закрытые и свободные наряды и часто демонстрировала большой живот.