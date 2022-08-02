Off-duty: миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес проводят время в Лондоне

Джефф Безос и Лорен Санчес

Основатель Amazon Джефф Безос и Лорен Санчес проводят время в Лондоне. Вчера папарацци поймали их на выходе из пятизвездочной гостиницы The Connaught Hotel в престижном районе Мейфэр. Пара отправлялась на ужин в ресторан The Wolseley, для которого Лорен выбрала белое облегающее платье с глубоким декольте.

Лорен Санчес и Джефф Безос

Поездка одного из самых богатых людей планеты в Лондон в последние дни была в центре внимания прессы. Так, газета The Sun сообщила, что Безос совершил частную экскурсию по Букингемскому дворцу и поужинал с актером Томом Крузом. По информации сотрудников дворца, он проявил особый интерес к Тронному и Бальному залам. По их данным, посещение Безосом выставки, приуроченной к платиновому юбилею правления королевы Елизаветы II, все-таки совпало с часами работы для публики, так что миллиардера “незаметно проводили из зала в зал, чтобы скрыть его визит от последних оставшихся посетителей”.

Состояние Безоса сейчас оценивается Bloomberg в 145 млрд долларов. Это делает его вторым самым богатым человеком в мире после Илона Маска.

Лорен Санчес и Джефф Безос встречаются с 2019 года. На момент начала романа оба еще состояли в официальных браках, но вскоре почти одновременно подали на развод. После этого они перестали скрывать свои отношения.