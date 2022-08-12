Off-duty: Марго Робби и Кара Делевинь отдыхают с друзьями в Испании

Марго Робби

Марго Робби и Кара Делевинь отдыхают с друзьями в Испании. Вчера знаменитости были замечены на острове Форментера, где они пообедали в ресторане, а затем отправились на морскую прогулку. В их компании отдыхают также сестра Кары Поппи Делевинь с мужем Джеймсом Куком и их давняя подруга Сиенна Миллер.

Кара появилась на пляже в шортах Mugler с черными вставками на ягодицах, а Марго предпочла длинную черную юбку, топ с бахромой и панаму Chanel.

Кара Делевинь и Марго Робби

Робби наслаждается отдыхом после работы над фильмом “Барби”, где она играет с Райаном Гослингом. Лента явно относится к одной из самых ожидаемых премьер. Еще на этапе съемок картина стала бурно обсуждаться в соцсетях, а фото с площадки и первые промокадры породили множество мемов. Марго же роль самой знаменитой куклы в мире принесла статус самой высокооплачиваемой актрисы в Голливуде — она получила 12,5 млн долларов.

Кара Делевинь (спиной, в рубашке), Марго Робби и Сиенна Миллер (спиной, в клетчатой шляпе)