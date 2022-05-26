Off-duty: Мадонна и FKA Twigs на прогулке в Лондоне

Мадонна и FKA Twigs

Мадонна и британская певица FKA Twigs попали в объективы фотографов, когда возвращались из клуба в Лондоне.

Мадонна была одета в прозрачный белый топ с корсетом, мини-юбку и колготки в сетку. Образ звезды дополняли аксессуары: украшения, темные очки и красные перчатки, волосы певица заплела в косы.



Мадонна

FKA Twigs выбрала для вечеринки похожий образ: мини-шорты с футболкой, ковбойские сапоги и куртку с бахромой. На голове певицы была яркая повязка.



Мадонна и FKA Twigs

Мадонна уже не первый вечер проводит вместе с FKA Twigs: ранее Мадонна посетила модный показ своей подруги, который также прошел в Лондоне.

Образы Мадонны в последнее время часто оказываются в центре внимания. Ранее певице даже ограничили доступ в инстаграм*: запретили провести онлайн-трансляцию для подписчиков из-за слишком откровенных нарядов на фотографиях, поскольку это нарушает правила социальной сети. Певица возмутилась ограничениями и заявила, что она “никогда в жизни не носила много одежды”.

Ранее Мадонна обращалась к Папе Римскому и просила его об исповеди, чтобы она могла получить “второй шанс и все исправить”, отметив, что ее отлучали от церкви три раза.

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