Off-duty: король Испании Филипп VI и королева Летиция с дочерьми отдыхают на Майорке

Королева Летиция с дочерьми — принцессой Софией и принцессой Леонор

Испанская королевская семья — король Филипп VI, королева Летиция и их дочери, принцессы Леонор и София, — отправились в отпуск. Первой остановкой стал остров Майорка, куда семья прибыла 1 августа. Здесь их ждала насыщенная программа: компания осмотрела Вальдемосский монастырь XIV века и другие достопримечательности города и встретилась с поклонниками, пришедшими поприветствовать их. Король Филипп также успел принять участие в регате.



Король Филипп VI, принцесса София, принцесса Леонор и королева Летиция

На публике королева Летиция появилась юбке макси и блузе без рукавов, а принцессы — в коротких платьях: 16-летняя Леонор — в белом, а 15-летняя София — в бледно-розовом.

Летний отпуск — редкая возможность для семьи побыть вместе, поскольку старшая дочь Филиппа и Летиции уже год учится в престижной школе-интернате в Уэльсе и в родной Испании теперь бывает редко.



Принцессы София и Леонор



Принцесса Леонор

