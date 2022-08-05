Off-duty: Клэр Дэйнс отдыхает на пляже в Малибу

Клэр Дэйнс

Голливудская актриса Клэр Дэйнс провела время на пляже в Малибу, где ее и засняли папарацци. Неизвестно, составили ли звезде компанию ее муж Хью Дэнси и дети, 12-летний Сайрус и трехлетний Роуэн, но в объективы фотографов они не попали.

В Калифорнии актриса, которая живет в Нью-Йорке, — по работе: вместе с Джесси Айзенбергом она снимается в мини-сериале Fleishman Is In Trouble — о разведенной паре, онлайн-дейтинге и жизни с детьми в большом городе. Клэр выкроила время для отдыха у океана как раз в перерыве между съемками.

Недавно у звезды сериала “Родина” вышел другой сериал, благосклонно принятый критиками — “Змей в Эссексе” по одноименному роману Сары Перри.