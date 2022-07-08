Off-duty: Киану Ривз и Александра Грант на прогулке в Нью-Йорке

Киану Ривз и Александра Грант

Киану Ривз и его возлюбленная, художница Александра Грант, попали в объективы фотографов во время прогулки по Нью-Йорку. Они шли, держась за руки. После прогулки пара отправилась по магазинам, а затем на обед в ресторан.



Александра Грант и Киану Ривз

Александра выбрала для прогулки черный топ, розовые брюки и темные эспадрильи, а Киану Ривз — темно-синий костюм с черной футболкой и коричневыми ботинками.

Киану Ривз и Александра Грант встречаются уже четыре года, однако стараются не выставлять отношения на всеобщее обозрение и редко попадают в объективы папарацци.

В апреле этого года в сети появились слухи о помолвке пары: Киану Ривза заметили в ювелирном магазине, где он, предположительно, выбирал кольцо для своей возлюбленной.

Позже они вместе появились на гала-вечере Музея современного искусства в Лос-Анджелесе. Слухи о помолвке пара не комментировала.