Off-duty: Кэмерон Диас с мужем на концерте Адель в Гайд-парке

Кэмерон Диас

Кэмерон Диас и ее супруг, гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден, попали в объективы фотографов на концерте певицы Адель, который прошел в Гайд-парке в минувшие выходные.



Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден

Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена впервые заметили вместе в 2014 году, а в 2015 году стало известно, что они поженились. Пара предпочитает держать личную жизнь в тайне и редко попадает в объективы папарацци. Два года назад у пары родилась дочь Раддикс, которую родители стараются скрывать от поклонников.

Две недели назад Кэмерон Диас с мужем и дочерью также заметили в аэропорту Нью-Йорка: они отправились в семейную поездку.



Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден с дочерью

Ранее стало известно, что Кэмерон Диас, которая в 2018 году объявила о завершении карьеры, снова вернется в кино: актриса примет участие в съемках боевика под названием “Снова в деле”.