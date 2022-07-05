Off-duty: Кэмерон Диас с мужем на концерте Адель в Гайд-парке

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]
Кэмерон Диас
Кэмерон Диас и ее супруг, гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден, попали в объективы фотографов на концерте певицы Адель, который прошел в Гайд-парке в минувшие выходные.
Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден
Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена впервые заметили вместе в 2014 году, а в 2015 году стало известно, что они поженились. Пара предпочитает держать личную жизнь в тайне и редко попадает в объективы папарацци. Два года назад у пары родилась дочь Раддикс, которую родители стараются скрывать от поклонников.
Две недели назад Кэмерон Диас с мужем и дочерью также заметили в аэропорту Нью-Йорка: они отправились в семейную поездку.
Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден с дочерью
Ранее стало известно, что Кэмерон Диас, которая в 2018 году объявила о завершении карьеры, снова вернется в кино: актриса примет участие в съемках боевика под названием “Снова в деле”.
Фото
LegionMedia
Фото
GettyImages.ru