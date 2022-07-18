Off-duty: Кэмерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом и дочерью Раддикс на прогулке в Малибу

Дочь Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена Раддикс

Недавно стало известно, что Кэмерон Диас готова вернуться на большой экран после восьмилетнего перерыва в съемках, но вместо съемочной площадки голливудская актриса пока была замечена на детской — в Малибу вместе с дочерью Раддикс и мужем Бенджи Мэдденом.

Папарацци застали пару во время неторопливой воскресной прогулки. Пока Раддикс, которая появилась на свет в 2019 году благодаря суррогатной матери, резвилась, Кэмерон болтала с другими родителями у песочницы. Диас выбрала для прогулки casual-образ с классическими голубыми джинсами и белой льняной рубашкой.

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас Бенджи Мэдден с дочерью Раддикс

Недавно актриса удивила своих поклонников неожиданным признанием. Кэмерон рассказала, как однажды в молодости перевозила наркотики.