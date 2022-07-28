Off-duty: Карла Бруни и Николя Саркози отдыхают на яхте в Испании

Карла Бруни

Карла Бруни и ее супруг, бывший президент Франции Николя Саркози, проводят отпуск в Испании. Пару заметили во время отдыха на небольшой яхте их друга, известного французского актера и режиссера Кристиана Клавье. Супруги отправились на морскую прогулку между островами Ибица и Форментера. Саркози с удовольствием искупался в море, ну а Карла предпочла дожидаться его на борту, скрываясь от палящего солнца.

Появление Саркози за границей у многих вызвало удивление, ведь в сентябре прошлого года экс-президент был приговорен к году домашнего ареста по делу о незаконном финансировании избирательной кампании в 2012 году. Это был уже его второй срок — в марте того же года он получил год домашнего ареста по делу о коррупции.

Однако во Франции он уже появлялся на публике, например, сопровождал Карлу на презентации бренда Bvlgari в Париже в июне этого года.

Николя Саркози и Карла Бруни Николя Саркози

Сама Карла недавно дала интервью журналу Madame Figaro, в котором рассказала, что быть первой леди ей нравилось, но она была рада вернуться к более спокойной жизни. Также модель призналась, что ей приходится прикладывать невероятные усилия, чтобы поддерживать свою физическую форму — в день она тратит на занятия спортом два часа.