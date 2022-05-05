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    Off-duty: Ева Мендес впервые за долгое время появилась на публике в Нью-Йорке

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Off-duty: Ева Мендес впервые за долгое время появилась на публике в Нью-Йорке

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    Звездный стиль





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    Ева Мендес

    Актриса Ева Мендес редко появляется на публике и совсем не активна в соцсетях, так что ее поклонникам приходится рассчитывать лишь на фото самых удачливых папарацци. И такие снимки появились в сети на этой неделе — Ева была замечена в Нью-Йорке у студии, где снимается знаменитое ток-шоу The View.

    Мендес сразу привлекла внимание своим ярким образом: юбкой и жакетом с крупным цветочным принтом и серебряными туфлями на платформе.

    Ева МендесЕва Мендес

    Однако в городе актриса не задержалась — в тот же день фотографы засняли, как Ева приехала в аэропорт. На этот раз актриса выбрала уже не столь яркий наряд, отдав предпочтение темно-синему платью с голубым узором и синим замшевым сапогам в тон.

    Ева Мендес

    Повод спешить домой в Лос-Анджелес у нее есть, ведь вместе с Райаном Гослингом она воспитывает двух дочерей: семилетнюю Эсмеральду и пятилетнюю Амаду. В одном из своих интервью актриса отмечала, что любое свободное время она скорее посвятит детям, чем другим занятиям.

    Я не веду соцсети, потому что действительно хочу быть рядом со своей семьей. Мои малышки нуждаются во мне, а публикации отнимают слишком много времени. Лично я не могу совмещать семью и социальные сети,

    — признавалась Ева.


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Фото
    Legion-media.ru


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