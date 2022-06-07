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Off-duty: Джордж Клуни с женой Амаль и друзьями во Франции

Off-duty: Джордж Клуни с женой Амаль и друзьями во Франции

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Джордж и Амаль Клуни

Джордж Клуни вместе с женой, юристом Амаль Клуни, попали в объективы фотографов в аэропорту во Франции, куда прилетели на частном самолете вместе со своими друзьями, супермоделью Синди Кроуфорд и ее мужем Рэнди Гербером.

Джордж Клуни
Джордж Клуни

Амаль Клуни
Амаль Клуни

Ранее в сети появились слухи, что Джордж Клуни намерен приобрести поместье на юге Франции площадью 425 акров (около 171 гектара) и стоимостью около 7,9 млн евро. Поместье располагается рядом с владениями Брэда Питта.

Джордж Клуни и Рэнди Гербер дружат уже более 30 лет и даже основали совместную компанию, которая занимается производством текилы. В 2017 году компанию продали, однако Клуни и Гербер продолжают принимать участие в ее деятельности.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Источник
DailyMail


Фото
Legion-media.ru


Фото
GettyImages.ru


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