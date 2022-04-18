Off-duty: Джиллиан Андерсон на съемках сериала “Первая леди”

Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон опубликовала фотографии со съемок сериала “Первая леди” в преддверии выхода первого эпизода. Снимки она выложила в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Какой подарок — провести прошлое лето “в туфлях” Элеоноры, — подписала фото актриса. В сериале она сыграла роль Элеоноры Рузвельт, супруги президента США Франклина Рузвельта.



Джиллиан Андерсон на съемках сериала “Первая леди”

Звезда “Секретных материалов” и “Полового воспитания” позирует на фотографиях в ярких винтажных нарядах и шляпах, с уложенными волосами.





Сериал рассказывает истории трех первых леди США: Мишель Обамы, Бетти Форд и Элеоноры Рузвельт и их влияния на ход истории страны.

Роли Мишель Обамы и Бетти Форд достались Виоле Дэвис и Мишель Пфайффер. Создатели сериала обещают раскрыть личность каждой из героинь и рассказать, с какими проблемами им приходилось бороться, оказавшись в Белом доме, и на какие исторические события им удалось повлиять.

Первый эпизод сериала вышел 17 апреля.

