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Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы Måneskin в Риме

Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Шайло посетила концерт группы Måneskin в Риме

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Звездные дети





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Шайло и Анджелина Джоли

Анджелина Джоли вместе с дочерью Шайло посетила концерт группы Måneskin в Риме, которым итальянские рокеры открыли свой первый мировой тур Loud Kids. Музыканты исполняли свои хиты в Большом цирке перед многотысячной толпой.

Шайло и Анжелина ДжолиШайло и Анжелина ДжолиШайло и Анжелина Джоли

Концерт Måneskin в РимеКонцерт Måneskin в Риме

Напомним, что в Италию Джоли прилетела, чтобы работать над своим новым фильмом “Без крови” (Without Blood), главную роль в котором играет Сальма Хайек. Однако в перерыве от работы голливудская актриса (и режиссер) проводит время с семьей.

Недавно Джоли заметили на прогулке с дочерьми Захарой и Вивьен. Однако больше всего папарацци охотятся за 16-летней Шайло, которая оказалась в центре внимания общественности из-за своего увлечения танцами.


PetelinaОльга Петелина


Фото
LegionMedia.ru / Соцсети


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