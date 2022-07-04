Off-duty: Анджелина Джоли с дочерьми Захарой, Вивьен и Шайло проводит время в Италии

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Шайло Джоли-Питт

Анджелина Джоли замечена в Риме на прогулке со своими детьми: 17-летней Захарой и 13-летней Вивьен. В Италии актриса сейчас работает над своим новым фильмом “Без крови” (Without Blood), главную роль в котором играет Сальма Хайек. Сама же Джоли выступает в роли режиссера, сценариста и продюсера.

Выходной на площадке Джоли посвятила дочерям: вместе они прогулялись по городу, заглянули на занятие в кулинарной школе, а затем посетили местный рынок, где Анджелину особенно заинтересовали прилавки со специями, кухонной утварью и украшениями. На публике актриса появилась в бежевом летнем сарафане Alberta Ferretti стоимостью чуть больше тысячи долларов.

Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Вивьен

На днях в Риме была замечена и 16-летняя Шайло, которая в последнее время оказалась в центре внимания благодаря своим занятиям танцами. Но летом дочь Джоли и Брэда Питта, очевидно, решила взять небольшую паузу в тренировках, чтобы слетать на съемки к маме.

Шайло Джоли-Питт с подругой

Фильм “Без крови”, над которым работает Джоли, основан на одноименном романе итальянского писателя Алессандро Барикко. Книга вышла в 2002 году и стала международным бестселлером.

Для меня большая честь быть здесь, в Италии, чтобы перенести этот особенный материал на экран, и что Алессандро Барикко доверил мне адаптацию своей книги — с ее уникальной поэтикой и эмоциями, взглядом на войну и вопросами, которые она ставит перед нами о том, что ищет человек после пережитой травмы, потери или несправедливости,

— сказала Джоли, представляя будущий фильм.