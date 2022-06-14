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Off-duty: Анджелина Джоли на съемках фильма “Без крови” в Италии

Off-duty: Анджелина Джоли на съемках фильма "Без крови" в Италии

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли попала в объективы фотографов в Италии, где она находится на съемках своего фильма “Без крови”: в этом проекте звезда выступает в роли режиссера.

На съемочной площадке актриса появилась в светлом полупрозрачном топе и светлых брюках. Образ дополнили широкополая шляпа и черная защитная маска на лице.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

В основу сюжета фильма “Без крови” лег роман итальянского писателя Алессандро Барикко, который вышел в 2002 году. Главные роли в фильме исполнят Сальма Хайек, с которой Джоли работала на съемках фильма “Вечные”, и мексиканский актер Демиан Бичир. Съемки картины проходят в Риме и на юге Италии.

Фильм расскажет историю женщины по имени Нина, семья которой была убита в собственном доме во время гражданской войны в Латинской Америке. Нина тяжело переживает убийство близких и хочет наказать убийц.

Фильм “Без крови” станет первым проектом в рамках соглашения с британской кинокомпанией Freemantle о совместном производстве игровых и документальных картин, которое ранее заключила Анджелина Джоли.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Источник
Deadline


Фото
Legion-media.ru


Фото
GettyImages.ru


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