Off-duty: Адель и Рич Пол на свидании в Санта-Монике

Адель

Певица Адель и ее возлюбленный, спортивный агент Рич Пол, попали в объективы папарацци, направляясь на романтический ужин в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике.

Для выхода певица выбрала вязаное пальто Burberry из коллекции восьмилетней давности, спортивные брюки, кроссовки New Balance и сумку Dior.



Адель

Рич Пол

Сейчас певица готовится к своему шоу в Лас-Вегасе, которое должно состояться в ноябре. Выступление певицы было намечено еще на начало этого года, однако было внезапно отменено якобы из-за болезни одного из членов ее команды. Это спровоцировало многочисленные скандалы.

Ранее также появились слухи, что Адель и Рич Пол поженились. К такому предположению поклонники пришли, заметив на руке певицы кольцо, похожее на обручальное. Кроме того, внимательные подписчики заметили на одном из фото, сделанном в доме Адель, альбом, который был похож на свадебный. Сама певица эти слухи не комментировала.

О романе Адель и Рича Пола стало известно в прошлом году. Ранее певица была замужем за Саймоном Конекки, у них есть общий сын Анджело. Пара развелась в 2021 году.