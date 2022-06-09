OECD: больше всего от санкций против России пострадала экономика Британии

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), включающая объединение самых развитых стран мира, назвала наиболее пострадавшую экономику мира, передает Lenta.ru.
Так, полагают аналитики, Великобритания стала страной, которая испытала, а также испытает в будущем самые серьезные потрясения из-за санкций Запада в ответ на российскую спецоперацию. Прогноз OECD гласит, что до конца 2022 года британский ВВП вырастет на 3,6%. Вместе с ним значительный рост покажет и уровень инфляции — до 8,8%.
Впрочем, уже в 2023 году ситуация изменится в худшую сторону. Британцев ждет нулевой рост ВВП, а также небольшое снижение уровня инфляции — до 7,4%.
Организация экономического сотрудничества и развития публикует свои доклады каждые полгода. В прошлый раз, аналитики были куда оптимистичнее. Например, они предполагали, что в 2023 году британский ВВП вырастет на 2,3%. После начала спецоперации России, и последовавшими за этим санкций и контрсанкций, британская экономика показала наибольший спад среди всех развитых стран.
Основными причинами столь плачевного результата Лондона международные аналитики видят рост процентных ставок, налоговую политику королевства, а также в торговые ограничения и подорожание энергоресурсов.