OECD: больше всего от санкций против России пострадала экономика Британии

Организация экономического сотрудничества и развития публикует свои доклады каждые полгода. В прошлый раз, аналитики были куда оптимистичнее. Например, они предполагали, что в 2023 году британский ВВП вырастет на 2,3%. После начала спецоперации России, и последовавшими за этим санкций и контрсанкций, британская экономика показала наибольший спад среди всех развитых стран.