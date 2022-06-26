«Однополярный мир закончился»: Кедми рассказал о ходе первого этапа «плана Путина»

«Идет борьба за переформирование мира. В сущности, первый этап – это то, что провозгласил президент России: однополярный мир закончился. Сейчас идет борьба за то, чтобы это было признано и Соединенными Штатами, и Западом, чтобы начался процесс формирования нового, многополярного мира. Соответственно, и тех отношений, которые должны быть в этом новом мире, вместо того, чтобы одна страна прописывала правила поведения и мировой порядок согласно своим интересам», – пояснил израильский специалист.