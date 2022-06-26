«Однополярный мир закончился»: Кедми рассказал о ходе первого этапа «плана Путина»

Постепенно формируется новый многополярный мир без единого доминирующего центра. Все происходит так, как провозгласил президент России Владимир Путин, заявил израильский политолог Яков Кедми, передает БелТа.
По мнению эксперта, первый этап «плана Путина» уже запущен. Он начался, когда Москва потребовала от США и НАТО гарантий безопасности, а не получив их, была вынуждено применить военно-технические меры, о которых неоднократно предупреждала. Теперь мир стремительно меняется, но Запад продолжает держаться за гегемонию, к которой привык за много лет.
«Идет борьба за переформирование мира. В сущности, первый этап – это то, что провозгласил президент России: однополярный мир закончился. Сейчас идет борьба за то, чтобы это было признано и Соединенными Штатами, и Западом, чтобы начался процесс формирования нового, многополярного мира. Соответственно, и тех отношений, которые должны быть в этом новом мире, вместо того, чтобы одна страна прописывала правила поведения и мировой порядок согласно своим интересам», – пояснил израильский специалист.
Ранее Яков Кедми рассказал о главной особенности больших потерь ВСУ в Донбассе.