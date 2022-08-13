Одно заявление дочери довело Елену Проклову до обморока

Известная актриса Елена Проклова рассказала, как одно заявление ее 12-летней дочери довело ее до обморока. Об этом она поделилась в эфире программы «Секрет на миллион».
Проклова стала мамой, когда ей не было и 20 лет. Чтобы прокормить семью, она пропадала в театре. Однажды ее 12-летняя дочка пришла к ней и заявила, что отказывается жить с ней вместе. Такое заявление стало для актрисы настоящим ударом и шоком, но она понимала, почему так произошло.
«Она мне заявила, что будет жить с бабушкой и дедушкой. Так и сказала: “Я с тобой жить не хочу, и если будет суд, то я от тебя отрекусь. Я в 12 лет имею на это полное право”. Я упала в обморок после этих слов. Не помню, как пришла в себя, как доиграла до антракта. У меня подкашивались ноги, я теряла ориентацию», – призналась Елена Проклова.