Одно заявление дочери довело Елену Проклову до обморока

«Она мне заявила, что будет жить с бабушкой и дедушкой. Так и сказала: “Я с тобой жить не хочу, и если будет суд, то я от тебя отрекусь. Я в 12 лет имею на это полное право”. Я упала в обморок после этих слов. Не помню, как пришла в себя, как доиграла до антракта. У меня подкашивались ноги, я теряла ориентацию», – призналась Елена Проклова.