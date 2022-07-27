Технологии0

одним из главных героев GTA VI впервые в истории серии будет женщина

одним из главных героев GTA VI впервые в истории серии будет женщина

В шестой части игры Grand Theft Auto впервые в истории серии одним из главных героев будет женщина. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. В то же время главных персонажей будет два, а сюжетная линия основана на истории грабителей Бонни и Клайда.


Как пишет агентство, разработчики теперь стараются «не выставлять в негативном свете людей из маргинализированных групп». Действие игры будет проходить в вымышленной версии города Майами, но разработчики Rockstar планируют постоянно обновлять игру, добавляя новые миссии и локации. Опрошенные Bloomberg источники не знают, когда компания планирует выпустить игру официально. По их оценке, она может выйти как минимум через два года. Следует напомнить, что Rockstar Games сообщила о начале активной разработки GTA VI в феврале.

gta Rockstar
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.