«Однажды это будет на Марсе», — Илон Маск показал новые «сексуальные» испытания ракеты Starship

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал на своей страничке в парочку новых фотографий, которые демонстрируют статические огневые испытания двигателей на космическом корабле Starship B7.





После успешного проведения последних испытаний Маск написал: «Собираемся попытаться запустить двигатель в течение длительного времени для проверки автогенной герметизации».

Одну из фотографий миллиардер подписал следующим образом: «Однажды это будет на Марсе».

На этой неделе Маск опубликовал мем, намекающий на то, что статические огневые испытания Starship слишком сексуальны и наблюдения за ними не дают ему «жить нормальной продуктивной жизнью».

По прогноз, первый орбитальный испытательный запуск Starship может состояться как через месяц, так и в течение следующего года. Всё зависит от успешности стендовых испытаний.