Одна из бывших жен Градского заявила о своем праве на половину наследства композитора

С момента смерти артиста прошло уже восемь месяцев, а споры о наследстве не утихают. Третья экс-жена Градского подала в суд заявление, в котором заявила о своих правах на 50% совместно нажитого имущества за 21 год брака. На судебном процессе ей предстоит доказать, что при разводе именитый композитор лишил ее именно этой доли.