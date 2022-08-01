Одна из бывших жен Градского заявила о своем праве на половину наследства композитора

Бывшая жена композитора Александра Градского Ольга Семенова подала в суд с требованием выплатить ее долю наследства.
С момента смерти артиста прошло уже восемь месяцев, а споры о наследстве не утихают. Третья экс-жена Градского подала в суд заявление, в котором заявила о своих правах на 50% совместно нажитого имущества за 21 год брака. На судебном процессе ей предстоит доказать, что при разводе именитый композитор лишил ее именно этой доли.
Заседание по этому делу уже началось. Как пишет Kp.ru, наследники маэстро на заседание не пришли, отправив своих представителей. Сам процесс проходил за закрытыми дверями по просьбе стороны Семеновой.
Напомним, официально у Градского три наследника – его вдова Марина Градской Коташенко и дети 41-летнему сыну Даниилу и 35-летней дочери Марии Градские.