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Одна хитрость позволяет Леонтьеву получать пенсию больше, чему у Пугачевой

Одна хитрость позволяет Леонтьеву получать пенсию больше, чему у Пугачевой
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский певец Валерий Леонтьев заранее задумался о том, как будет обеспечивать себя в старости, а потому решил подстраховаться, сообщает Blitz.Center.

В настоящее время Леонтьев получает пенсию выше, чем Алла Пугачева. Стоит отметить, что артисты одного возраста и имеют достаточно большой стаж. Но при этом, певцу удалось получать пенсию на 5000 рублей выше.

Выяснилось, что в трудовой книжке у Леонтьева записана карьера танцора, а не певца. Эта хитрость позволила исполнителю получать больше денег. В настоящее время пенсия Леонтьева составляет 55 тысяч рублей в месяц.

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