Одна хитрость позволяет Леонтьеву получать пенсию больше, чему у Пугачевой

Известный российский певец Валерий Леонтьев заранее задумался о том, как будет обеспечивать себя в старости, а потому решил подстраховаться, сообщает Blitz.Center.
В настоящее время Леонтьев получает пенсию выше, чем Алла Пугачева. Стоит отметить, что артисты одного возраста и имеют достаточно большой стаж. Но при этом, певцу удалось получать пенсию на 5000 рублей выше.
Выяснилось, что в трудовой книжке у Леонтьева записана карьера танцора, а не певца. Эта хитрость позволила исполнителю получать больше денег. В настоящее время пенсия Леонтьева составляет 55 тысяч рублей в месяц.