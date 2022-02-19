ОДКБ готова направить на Украину миротворцев в случае согласия Киева

Организация Договора о коллективной безопасности могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии властей Украины и санкции СБ ООН. Об этом сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась.

Генеральный секретарь организации в интервью агентству Reuters отметил, что размещение миротворцев при доброй воле со стороны Украины гипотетически можно представить. Также требуется мандат Совбеза ООН и поддержка этого решения со стороны правительств организации.

Зась заявил, что решение данной ситуации нужно искать через диалог. По его словам, должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чем-либо.

Генсек ОДКБ добавил, что организация и ее члены всегда тщательно оценивают любое решение, связанное с использованием силы. Организация при необходимости может быстро направить миротворцев.

«Если нам потребуется 300 тысяч, то направим, если нам потребуется 17 тысяч, то направим. Если нам потребуется больше – направим больше», — подчеркнул Зась.

Ситуация в Донбассе обострилась в четверг. ЛДНР заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республики сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.

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