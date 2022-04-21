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    Одинокие отцы в России смогут получить маткапитал и детское пособие

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Одинокие отцы в России смогут получить маткапитал и детское пособие

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    pixabay.com

    Госдума приняла закон, позволяющий одиноким отцам получать
    маткапитал и детские пособия.

    Данный законопроект предусматривает право на маткапитал для
    отцов, которые в одиночку воспитывают детей с российским гражданством после
    смерти их матери, даже если женщина не была гражданкой России.

    Мера господдержки распространится на мужчин, которые
    воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных с 1
    января 2007 года.

    Наряду с этим данную меру поддержки населения смогут
    получать мужчины, воспитывающие первого ребенка, рожденного с 1 января 2020
    года, и являющиеся отцами указанного ребенка, в аналогичной ситуации.

    Уточняется, что в случае смерти отца или лишения его
    родительских прав дети получат возможность распоряжаться сертификатом в равных
    долях.

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