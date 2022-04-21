Одинокие отцы в России смогут получить маткапитал и детское пособие

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Госдума приняла закон, позволяющий одиноким отцам получать
маткапитал и детские пособия.
Данный законопроект предусматривает право на маткапитал для
отцов, которые в одиночку воспитывают детей с российским гражданством после
смерти их матери, даже если женщина не была гражданкой России.
Мера господдержки распространится на мужчин, которые
воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных с 1
января 2007 года.
Наряду с этим данную меру поддержки населения смогут
получать мужчины, воспитывающие первого ребенка, рожденного с 1 января 2020
года, и являющиеся отцами указанного ребенка, в аналогичной ситуации.
Уточняется, что в случае смерти отца или лишения его
родительских прав дети получат возможность распоряжаться сертификатом в равных
долях.