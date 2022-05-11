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    Один житель Белгородской области стал жертвой обстрела со стороны ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Один житель Белгородской области стал жертвой обстрела со стороны ВСУ

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    Федеральное агентство новостей

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Из-за артиллерийского огня украинских агрессоров разрушенным оказался жилой дом. Один из местных жителей погиб из-за обстрела, передает RT

    «По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — отметил глава региона. 

    По словам Гладкова, нынешний обстрел является самым тяжелым за все время. На месте происшествия работают экстренные службы.

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