Один житель Белгородской области стал жертвой обстрела со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Из-за артиллерийского огня украинских агрессоров разрушенным оказался жилой дом. Один из местных жителей погиб из-за обстрела, передает RT.
«По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — отметил глава региона.
По словам Гладкова, нынешний обстрел является самым тяжелым за все время. На месте происшествия работают экстренные службы.
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