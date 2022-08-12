Вопрос о том, почему за все время проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине по защите жителей Донбасса никто не снял фильм про эти события, вызывает все больше недоумения.
Депутат Госдумы V созыва, гендиректор «Института политических исследований» Сергей Марков, который является доверенным лицом российского президента, указал на парадоксальность ситуации.
«Уже скоро полгода с начала СВО, а в России не снято ни одного художественного фильма про СВО. Почему?» — недоумевает он.
Если же брать в целом восьмилетний отрезок, в течение которого жители ЛНР и ДНР находились под постоянными обстрелами со стороны ВСУ и националистических формирований, исключением является лишь кинолента «Солнцепек» от бизнесмена Евгения Пригожина. Она вышла на экраны в 2021 году, а в основу легли страшные события на Украине 2014 года, за которыми наблюдал весь мир. В этом фильме отражено, как Донецкая и Луганская народные республики не смогли отстоять свои территории, но не сдались и делали все возможное для обретения независимости. К сожалению, под обстрелами украинских «Градов» продолжало гибнуть мирное русскоговорящее население.
При этом создатели «Солнцепека» смогли заглянуть будущее: в финале фильма на помощь ДНР и ЛНР приходят русские солдаты.
— Мы вам немного поможем, если вы не против.— Если поможете, мы не откажемся, — ответил глава луганцев.
Режиссеры этой драмы — Максим Бриус и Михаил Вассербаум — не только показали всеми забытый Донбасс, но и предвосхитили нынешние события. Вот только их коллеги по цеху делают вид, что никакой трагедии не происходит, отмахиваясь от реальности словами про «миру мир» и политику невмешательства.
ВС РФ начали специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Главная ее задача — это защита и освобождение жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.