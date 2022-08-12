Если же брать в целом восьмилетний отрезок, в течение которого жители ЛНР и ДНР находились под постоянными обстрелами со стороны ВСУ и националистических формирований, исключением является лишь кинолента «Солнцепек» от бизнесмена Евгения Пригожина. Она вышла на экраны в 2021 году, а в основу легли страшные события на Украине 2014 года, за которыми наблюдал весь мир. В этом фильме отражено, как Донецкая и Луганская народные республики не смогли отстоять свои территории, но не сдались и делали все возможное для обретения независимости. К сожалению, под обстрелами украинских «Градов» продолжало гибнуть мирное русскоговорящее население.