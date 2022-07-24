«Один — умный, один — дурак»: Пригожин сравнил программу реновации в Москве и Петербурге

Предприниматель Евгений Пригожин по просьбе издания «Дни.ру» прокомментировал петербургский закон о «новой» реновации. Соответствующая публикация появилась на странице пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил бизнесмен, в любой сказке у царя есть два сына: «один — умный, один — дурак». Так, Москва демонстрирует ежедневное улучшение в плане реновации, и жители столицы переселяются в комфортные дома.
«Петербургу достался “сын-дурак”, который сначала решил выселить жителей хрущевок, чтобы они пожили на вокзале, а потом запихать их куда-нибудь в Мурино. Хорошо, если не в чисто поле под плащ-палатку. Поэтому на ваш вопрос, могу ли я рассказать про реновацию в СПб, скажу так: “В Петербурге реновации нет. Есть овация, кастрация и менструация”», — резюмировал предприниматель.
Евгений Пригожин ранее усомнился в способности петербургских властей восстановить Мариуполь. Он также предложил губернатору города на Неве Александру Беглову посетить Донбасс.