«Один — умный, один — дурак»: Пригожин сравнил программу реновации в Москве и Петербурге

«Петербургу достался “сын-дурак”, который сначала решил выселить жителей хрущевок, чтобы они пожили на вокзале, а потом запихать их куда-нибудь в Мурино. Хорошо, если не в чисто поле под плащ-палатку. Поэтому на ваш вопрос, могу ли я рассказать про реновацию в СПб, скажу так: “В Петербурге реновации нет. Есть овация, кастрация и менструация”», — резюмировал предприниматель.