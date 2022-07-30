Один указ Путина заставил Японию отказаться от требований США

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио попреки просьбам со стороны США решил сохранить доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» после указа президента РФ Владимира Путина сделать оператором проекта российскую компанию.
«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию» — рассказал Хагиуда местному ТВ.
Он отметил, что Япония получает со стороны США призывы выйти из проекта, и тут же добавил, что если это произойдет, то их место займут другие компании или организации, что впоследствии только увеличит доходы России.
Ранее путин подписал указ, по которому все имущество «Сахалин энерджи инвестмент компани» переходит российскому юрлицу. В Кремле подчеркивали, что это произошло из-за недружественной позиции Токио.