Один мирный житель погиб и пятеро пострадали при обстреле Горловки в ДНР

Один мирный житель погиб и пятеро пострадали при обстреле Горловки в ДНР Новости
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Горловка в Донецкой народной республике снова подверглась обстрелам. В результате произошедшего погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Согласно полученным данным, основной удар пришелся по домам на улице Мамедова. В результате погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения. О характере травм пострадавших и степени их тяжести не сообщается.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил взятии сел Викторовка и Богдановка под Волновахой под контроль. Об этом рассказал телеканал «360».

 
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