Один из задержанных после убийства кассира «Пятерочки» в Истре отказался признавать вину

В Московской области продолжают расследовать дело о нападении на магазин «Пятерочка» в Истре и убийстве продавца-кассира. Все обвиняемые сознались в содеянном, однако позднее один из них отказался от признательных показаний, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По словам фигуранта, на месте преступления он оказался случайно и не знал, что задумали мужчины: остальные участники нападения заплатили ему 4,5 тысяч рублей за то, чтобы он их подвез.

«Я раскаиваюсь, но я в этом не участвовал. Я занимался частным извозом. Они мне просто заплатили за оказанную услугу и все. Они не рассказывали ничего», — заявил он.

Также сообщается, что фигурант намерен обжаловать решение суда об избрании ему меры пресечения в виде заключении под стражу.

Напомним, что инцидент произошел вечером 8 февраля. Двое злоумышленников с битами ворвались в магазин «Пятерочка» и начали избивать персонал. В результате продавец-кассир скончалась на месте от полученных ранений. Директор магазина и ее супруг были увезены в больницу с травмами головы.

Предполагаемых преступников задержали спустя несколько часов в соседней деревне. Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты были помещены под стражу. Им предъявлено обвинение, сообщало РИАМО.

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