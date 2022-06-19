Один из крупнейших автопроизводителей России, Автотор, восстановит прежний объем производства в течение 1,5 лет

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Российский автомобильный холдинг Автотор сможет перестроиться и в течение полутора лет восстановить производство в достойном объеме. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калининградской области Антон Алиханов.





«Да, у меня есть сложности с Автотором, но я понимаю, что у Автотора они временные. Автотор проходил через многие такие синусоиды – уход General Motors и много разных других ситуаций – и они всегда находили способ выйти из кризисной ситуации. И сейчас акционеры, они тоже достаточно сдержанно, но тем не менее с оптимизмом смотрят в будущее и уверены, что год-полтора им нужно, чтобы полностью подстроиться под эту ситуацию и возобновить производство в таком достойном объеме», – сказал Алиханов.

Калининградский губернатор отметил, что в 2021 году на долю области пришлось 13% рынка легковых автомобилей в РФ. «Думаю, что мы к ней вернемся уже в ближайшие год-два», – отметил он.

Алиханов заметил, что сейчас многие автопроизводители в России находятся в сложной ситуации и ведут переговоры с партнерами из Индии, Китая, других стран. У всех есть риск сокращения персонала. На «Автоторе» при этом основной костяк – около 1 000 человек – обеспечен работой на ближайшие два – два с половиной месяца, благодаря поставке автокомпонентов, которые задержались в Европе. «Сейчас ситуация лучше, чем на некоторых автопроизводствах легковых, там, где она [сборка машин] вообще не ведется уже несколько месяцев, но перспективы, конечно, пока туманные», – констатировал он.

В области ждут изменений в режиме санкций и допуска зарубежных партнеров к возобновлению производства в РФ отметил Алиханов. «Сами-то компании, практически все, которые работали на российском рынке, они все заявляют о желании вернуться. Поэтому это вопрос скорее политический», – сказал он. Автотор при этом, по его словам, уже идет по пути создания и собственной линейки, в том числе электромобилей.