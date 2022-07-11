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Один из кандидатов в премьеры Британии хочет выслать всех россиян из страны

Один из кандидатов в премьеры Британии хочет выслать всех россиян из страны
pxhere.com

Том Тугендхат, выступивший в роли одного из кандидатов на высший пост — премьер-министра — в Великобритании предложил выслать из страны всех граждан России. Подробности сообщает ТАСС.

Свою инициативу он парламентарий объяснил тем, что Британия «не нуждается» в перезагрузке отношений с Россией.

«Нам нужно признать, что нашей стране необходимо защищать и себя, и людей, оказавшихся в уязвимом положении», — добавил он.

После кандидат в премьеры оговорился, что готов защищать тех россиян, которые уже успели стать частью общества Британии.

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RusNewsToday24
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