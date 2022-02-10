Один из грабителей вдовы Градского чуть не замерз насмерть в степи Казахстана

Один из грабителей вдовы Градского чуть не замерз насмерть в степи Казахстана Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Арестованный грабитель вдовы Александра Градского Марины Коташенко едва не замерз в степи, пытаясь пешком пересечь российско-казахстанскую границу в валенках и полушубке.

Речь идет об одном из похитителей 100 млн рублей Умеджоне Жаббарове. По данным следствия, его доля от участии в ограблении составила около 10 млн рублей. Забрав деньги, преступник пустился в бега, пишет «МК».

Сначала он добрался до Пензы на такси, предусмотрительно вызвав такси с номера телефона случайной прохожей. Затем преступник поехал в Самарскую область уже на другой машине. В глухой деревне Умеджон поселился у местного пенсионера, а наутро покинул дом, забрав с собой валенки и полушубок. В таком виде он намеревался пересечь границу России и Казахстана пешком, однако едва не замерз насмерть в степи и развернулся обратно.

Дойдя до трассы, Умеджон поймал попутку и добрался до Москвы, где его и задержали правоохранители. Мужчина на 2,5 млн рублей из своей доли успел приобрести автомобиль, а оставшиеся деньги отдал неким знакомым. Все обстоятельства ограбления устанавливаются следствием.

 
загрузка...
 
грабители градский коташенко
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru