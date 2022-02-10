Один из грабителей вдовы Градского чуть не замерз насмерть в степи Казахстана

Арестованный грабитель вдовы Александра Градского Марины Коташенко едва не замерз в степи, пытаясь пешком пересечь российско-казахстанскую границу в валенках и полушубке.

Речь идет об одном из похитителей 100 млн рублей Умеджоне Жаббарове. По данным следствия, его доля от участии в ограблении составила около 10 млн рублей. Забрав деньги, преступник пустился в бега, пишет «МК».

Сначала он добрался до Пензы на такси, предусмотрительно вызвав такси с номера телефона случайной прохожей. Затем преступник поехал в Самарскую область уже на другой машине. В глухой деревне Умеджон поселился у местного пенсионера, а наутро покинул дом, забрав с собой валенки и полушубок. В таком виде он намеревался пересечь границу России и Казахстана пешком, однако едва не замерз насмерть в степи и развернулся обратно.

Дойдя до трассы, Умеджон поймал попутку и добрался до Москвы, где его и задержали правоохранители. Мужчина на 2,5 млн рублей из своей доли успел приобрести автомобиль, а оставшиеся деньги отдал неким знакомым. Все обстоятельства ограбления устанавливаются следствием.

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