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Один человек стал жертвой взрыва в жилом доме Пензы

Один человек стал жертвой взрыва в жилом доме Пензы
Frank Hoermann / SVEN SIMON/Globallookpress

Мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов Пензы. В результате случившегося есть погибший, пишет РЕН ТВ.

По информации экстренных служб, взрыв произошел на улице Новоселов. К месту случившегося прибыли спасатели, правоохранители и бригада медиков. Сообщается об одном пострадавшем. Остальные подробности инцидента выясняются.

Еще один взрыв прогремел на днях в одном из офисных зданий Хабаровска. По данным экстренных служб, погиб минимум один человек. После случившегося возгорания не последовало. Причины детонации неизвестны, передает «360».

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