Один человек стал жертвой взрыва в жилом доме Пензы

Мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов Пензы. В результате случившегося есть погибший, пишет РЕН ТВ.
По информации экстренных служб, взрыв произошел на улице Новоселов. К месту случившегося прибыли спасатели, правоохранители и бригада медиков. Сообщается об одном пострадавшем. Остальные подробности инцидента выясняются.
Еще один взрыв прогремел на днях в одном из офисных зданий Хабаровска. По данным экстренных служб, погиб минимум один человек. После случившегося возгорания не последовало. Причины детонации неизвестны, передает «360».