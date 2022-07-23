Один человек стал жертвой сильнейшего ливня в Сочи

Мощнейший ливень обрушился сразу на несколько районов Сочи. В результате один человек погиб, сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Известно, что в результате обильных дождей в Сочи произошел разлив воды в реках Хоста, Мацеста, Бзугу и Кудепста. Из-за потопа оказались затоплены многие подвалы и первые этажи зданий. В результате мощнейшего ливня скончался один житель Сочи.
«Подтверждена гибель одного человека», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что власти Сочи уже приступили к ликвидации последствий залпового ливня. Работники оперативных служб начали откачивать воду из подвальных помещений станции скорой помощи на улице Гагарина.