Один человек стал жертвой сильнейшего ливня в Сочи

Известно, что в результате обильных дождей в Сочи произошел разлив воды в реках Хоста, Мацеста, Бзугу и Кудепста. Из-за потопа оказались затоплены многие подвалы и первые этажи зданий. В результате мощнейшего ливня скончался один житель Сочи.