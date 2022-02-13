Один человек стал жертвой пожара в частном доме якутского села Сунтар

Огонь охватил частный дом, расположенный на улице Партизанская села Сунтар в Якутии. В результате происшествия погиб один человек.

На момент прибытия спасателей огонь успел распространиться по всему дому. В ГУ МЧС России по Республике Саха отметили, что в помещении могли находиться еще пять человек. По предварительным данным, больше никто не пострадал, пишет Telegram-канал SakhaDay.

В ликвидации огня участвовали 24 спасателя и четыре единицы специальной техники. Подробности и обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.

Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме Московской области. На тушение огня выехали 67 сотрудников экстренных служб и 24 единицы техники, передает «РИАМО».

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