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Один человек пропал и восемь оказались в воде при опрокидывании лодки в Якутии

Один человек пропал и восемь оказались в воде при опрокидывании лодки в Якутии
pxhere.com

Моторная лодка перевернулась на реке Булгуруме в Якутии. В результате без вести пропал водитель плавательного средства, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В ведомстве отметили, что на борту находились восемь пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Все они после опрокидывания лодки смогли самостоятельно доплыть до берега.

В настоящий момент спасатели проводят поисковые мероприятия, направленные на обнаружение пропавшего мужчины. По данному факту сотрудники Восточного МСУТ СК России организовали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств.

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