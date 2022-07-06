Один человек пропал и восемь оказались в воде при опрокидывании лодки в Якутии

Моторная лодка перевернулась на реке Булгуруме в Якутии. В результате без вести пропал водитель плавательного средства, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
В ведомстве отметили, что на борту находились восемь пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Все они после опрокидывания лодки смогли самостоятельно доплыть до берега.
В настоящий момент спасатели проводят поисковые мероприятия, направленные на обнаружение пропавшего мужчины. По данному факту сотрудники Восточного МСУТ СК России организовали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств.