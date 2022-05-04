Один человек погиб и двое пострадали при обстреле нефтебазы в Макеевке

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Жертвой обстрела со стороны ВСУ по селу Макеевка в Донецкой народной республике стал один человек, еще двое получили ранения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Напомним, украинские военные выпустили снаряд, который попал по нефтебазе, в результате чего загорелись четыре емкости с сырьем. Каждый резервуар содержит пять тысяч тонн нефти.
Россия продолжает на Украине проведение спецоперации, целью которой является освобождение Донбасса. Минобороны РФ заявило, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам страны.
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